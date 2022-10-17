Еще одна авиакомпания может поставить рейсы в Таиланд и Вьетнам зимой

Телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил о планах авиакомпании AZUR air запустить рейсы в Таиланд и Вьетнам уже этой зимой. По информации издания, сейчас ждут разъяснений от местных авиавластей.

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Основными направлениями перевозчика в осенне-зимнем периоде останутся Турция, Шри-Ланка и Мальдивы. Полетные программы уже сформированы. Также из публикации следует, что есть планы поставить рейсы в Дубай и Египет. В первом случае пока решается, в какой аэропорт будут летать самолеты из России.

Сейчас флот авиакомпании состоит из 22 самолетов, из которых активно летают за границу 14 бортов. Планируется, что до конца этого года в эксплуатацию введут Boeing 777, который находится в состоянии лётной годности.