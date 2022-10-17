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3 часа назад

В России хотят отменить тесты на COVID-19 для прибывающих из-за границы непривитых

Мира Маркина

Роспотребнадзор разработал проект отмены требования для непривитых россиян сдавать тест на коронавирус после возвращения из-за границы. Об этом сообщает РИА "Новости".

На данный момент прибывающие из-за рубежа граждане РФ, не прошедшие вакцинацию за последние 12 месяцев и не переболевшие в последние полгода, должны сдать тест на COVID-19 в течение трех дней после пересечения границы.

3 требования к россиянам, возвращающимся из-за границы

В будущем Роспотребнадзор предлагает проводить выборочное тестирование прибывающих россиян в пунктах пропуска через границу РФ.

Ранее стало известно, что на Тайване отменяется обязательный карантин для туристов.

Новости путешествий,Видео,Роспотребнадзор,
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