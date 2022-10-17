На Курилах началось извержение двух вулканов

На Курильских островах зафиксировали извержение сразу двух вулканов. Об этом сообщает ОТР.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным телекомпании, извержение началось на вулканах Чикурачки (на высоту шесть километров) и на сопке Алаид (на восемь километров). Оба вулкана выбросили столбы пепла и газов, уточняют в ОТР.

Сообщается, что извержение может происходить на протяжении нескольких месяцев, однако точный срок пока не ясен. Подчеркивается, что данный природный процесс представляет высокую опасность для самолетов, пролетающих над Камчаткой.