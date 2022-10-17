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55 минут назад

На Курилах началось извержение двух вулканов

Lenta.ru

На Курильских островах зафиксировали извержение сразу двух вулканов. Об этом сообщает ОТР.

На Курилах началось извержение двух вулканов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным телекомпании, извержение началось на вулканах Чикурачки (на высоту шесть километров) и на сопке Алаид (на восемь километров). Оба вулкана выбросили столбы пепла и газов, уточняют в ОТР.

Сообщается, что извержение может происходить на протяжении нескольких месяцев, однако точный срок пока не ясен. Подчеркивается, что данный природный процесс представляет высокую опасность для самолетов, пролетающих над Камчаткой.

В феврале на Курильском острове Парамушир проснулся вулкан Эбеко. Старт активности попал на видео, снятое очевидцами. На записи видно, как над вулканом поднимается столб густого дыма.

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