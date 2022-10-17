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1 час назад

Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Сочи в Дубай

Lenta.ru

Авиакомпания «Россия» (ходит в Группу «Аэрофлот») запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в аэропорт Дубая Аль-Мактум, расширяя частоту полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Рейсы по новому маршруту планируются с 30 октября на ежедневной основе, полеты будут выполняться на российских Суперджет 100.

«Россия» запустит прямые рейсы из Сочи в Дубай
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Россия» продолжит летать из южного авиаузла в Международный аэропорт Дубай (код DXB) четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

На воздушных линиях Сочи — Дубай авиакомпания эксплуатирует воздушные суда российского производства Суперджет 100, представленные в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту — 87, из которых 12 мест бизнес-класса и 75 кресел экономического класса.

Авиабилеты уже можно забронировать на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам контакт-центра и в офисах продаж.

Новости путешествий,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
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