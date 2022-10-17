В Москве ждут рост спроса на туры после выполнении мобилизации

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил сегодня, что частичная мобилизация «выполнена в полном объеме» и разосланные повестки перестанут действовать сегодня в 14 часов. Редакция TourDom.ru в закрытом телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» узнала у турагентов, как отреагировали туристы на такую новость и повлияло ли это на спрос.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Основная масса ответила, что пока слишком рано говорить о каких-либо положительных результатах. Нужно немного подождать и посмотреть, действительно ли повестки перестанут поступать, а путешественников начнут беспрепятственно выпускать за границу. «Еще рано. Через недельку должно по остальным регионам распространиться. Будет инерция. Ожидаем оживления недели через 1,5–2», – поделился Павел. У другого агента звонок на подбор тура поступил вскоре после заявления Собянина.

Представители сетей ожидают, что за границу снова начнут ехать те, кто опасался отправляться на отдых из-за ограничения и страха попасть под призыв.