Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
2 часа назад

Турагенты в Москве ждут рост спроса на туры после заявления о выполнении мобилизации

TourDom

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил сегодня, что частичная мобилизация «выполнена в полном объеме» и разосланные повестки перестанут действовать сегодня в 14 часов. Редакция TourDom.ru в закрытом телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» узнала у турагентов, как отреагировали туристы на такую новость и повлияло ли это на спрос.

В Москве ждут рост спроса на туры после выполнении мобилизации
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Основная масса ответила, что пока слишком рано говорить о каких-либо положительных результатах. Нужно немного подождать и посмотреть, действительно ли повестки перестанут поступать, а путешественников начнут беспрепятственно выпускать за границу. «Еще рано. Через недельку должно по остальным регионам распространиться. Будет инерция. Ожидаем оживления недели через 1,5–2», – поделился Павел. У другого агента звонок на подбор тура поступил вскоре после заявления Собянина.

Представители сетей ожидают, что за границу снова начнут ехать те, кто опасался отправляться на отдых из-за ограничения и страха попасть под призыв.

В регионах, где ранее заявляли о выполнении планов по призыву в рамках частичной мобилизации, по словам турагентов, повестки продолжают выдавать, поэтому москвичам тоже советуют не обольщаться: «У нас в городе неделю назад также отчитались, но повестки продолжают приходить и продолжают забирать». Чтобы застраховаться от невыпуска на пограничном контроле, туристам рекомендуют заранее брать справку об отсутствии ограничений в военкомате. Пограничники часто просили предоставить такой документ туристов, которые подходили по критериям под призыв.

Новости путешествий,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители