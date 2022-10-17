Чехию закроют только для россиян, прилетающих из третьих стран

В Чехии пояснили подробности о запрете на въезд туристов из России, который будет введен с 25 октября. Он коснётся только тех, кто прилетает в страну из-за пределов Шенгенской зоны. «Мы ничего не сможем сделать после того, как туристы из России окажутся в одной из стран ЕС. В этом случае мы не будем препятствовать их въезду на нашу территорию», – сказал представитель полиции по делам иностранных государств Ян Урбан. Ограничения коснутся только обладателей краткосрочных шенгенов, используемых туристами. На владельцев рабочих или учебных виз они не распространяются.