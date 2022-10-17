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2 часа назад

Чехию закроют только для россиян, прилетающих из третьих стран

TourDom

В Чехии пояснили подробности о запрете на въезд туристов из России, который будет введен с 25 октября. Он коснётся только тех, кто прилетает в страну из-за пределов Шенгенской зоны. «Мы ничего не сможем сделать после того, как туристы из России окажутся в одной из стран ЕС. В этом случае мы не будем препятствовать их въезду на нашу территорию», – сказал представитель полиции по делам иностранных государств Ян Урбан. Ограничения коснутся только обладателей краткосрочных шенгенов, используемых туристами. На владельцев рабочих или учебных виз они не распространяются.

Чехию закроют только для россиян, прилетающих из третьих стран
Фото: TourdomTourdom

Таким образом, развернуть россиян смогут в одном из пяти международных аэропортов Чехии, куда прилетают рейсы из-за пределов ЕС – Праге, Брно, Остраве, Пардубице и Карловых Варах. Возврат пассажиров ляжет на плечи авиакомпаний. Перевозчики уже уведомлены, а это значит, нашим туристам стоит ждать дополнительных проверок документов на рейсах в Чехию.

После въезда в страну из Шенгенской зоны к нашим гражданам не будут применяться какие-либо санкции: «Мы не будем аннулировать визы. Штрафы для нахождения на территории Чехии не предусмотрены», – сказал Ян Урбан.

Еще немного, и, чтобы не запутаться с правилами, придется выпускать методичку по путешествиям в третьи страны. Ранее TourDom.ru писал, что Финляндия, наоборот, пропускает россиян через сухопутную границу для транзита в страны нешенгенской зоны.

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