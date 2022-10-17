Курорт "Шерегеш" откроет новый горнолыжный сезон с 11 ноября

Новый горнолыжный сезон на популярном курорте "Шерегеш" на юге Кемеровской области будет открыт с 11 ноября. В 2022 году там впервые появятся освещенные склоны для спуска с возможностью вечернего катания, сообщается в понедельник на официальном сайте правительства Кузбасса.
"Горнолыжный сезон в "Шерегеше" начнется 11 ноября. Мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона 2022/2023, будут проходить с 11 по 13 ноября. В этом сезоне по просьбе гостей горнолыжного курорта будет продлено время работы трассы "Запад" на Мустаге, где особенно любят кататься новички и семьи с детьми. Для этого сделали освещение склона и канатной дороги. Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, достраивают новую дорогу от поселка до спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", - говорится в сообщении.
В 2021 году "Шерегеш" открыл зимний сезон первым из горнолыжных курортов России - 13 ноября, принял в общей сложности до весны более 2 млн туристов. По данным региональных властей, в новом сезоне на курорте будут работать больше 20 канатных дорог, около 50 ресторанов и кафе, более 90 отелей и гостевых домов на 4,3 тыс. мест. Ведется строительство новых объектов туристической инфраструктуры.
"Инфраструктура "Шерегеша" должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства. Мы специально завели сюда крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса. В "Шерегеше" создаются все условия для того, чтобы взрослые и дети могли полноценно и разнообразно отдыхать", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
"Шерегеш" - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири, который сегодня развивается как круглогодичный курорт. По оценке "Туризм.РФ", в 2030 году турпоток на кузбасском курорте увеличится почти вдвое - до 3,5 млн отдыхающих в год.