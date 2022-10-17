Курорт "Шерегеш" откроет новый горнолыжный сезон с 11 ноября

"Горнолыжный сезон в "Шерегеше" начнется 11 ноября. Мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона 2022/2023, будут проходить с 11 по 13 ноября. В этом сезоне по просьбе гостей горнолыжного курорта будет продлено время работы трассы "Запад" на Мустаге, где особенно любят кататься новички и семьи с детьми. Для этого сделали освещение склона и канатной дороги. Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, достраивают новую дорогу от поселка до спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", - говорится в сообщении.