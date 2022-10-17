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51 минуту назад

Раскрыта обстановка на популярном азиатском курорте после наводнения

Lenta.ru

Сильнее всего от наводнения на Пхукете пострадали районы Камала, Пхукет-таун и Патонг. Актуальную обстановку на азиатском курорте раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Раскрыта обстановка на популярном азиатском курорте после наводнения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ночь на 16 октября на популярный тайский курорт Пхукет обрушился мощный ливень, который затопил практически весь остров. По словам председателя туристического объединения Старого города Сомойта Патхана, наводнение стало худшим за последние 30 лет.

Генеральный директор TEZ TOUR Таиланд Андрей Снетков рассказал с места событий, что самым пострадавшим районом остается Камала, которая частично осталась без света, такая же тяжелая обстановка в Пхукет-тауне и Патонге. В некоторых местах повреждены линии электропередач, сотовая связь работает с перебоями. Тем не менее туроператоры сообщают, что отдыху туристов ничего не угрожает.

«Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Единственное, что машины не всегда могут подъехать близко к аэропорту. Есть затопленные места. В целом для местных жителей — это рядовая ситуация. Мы с туристами на постоянной связи. Они не выражают беспокойства относительно отдыха в своих отелях», — заявили в принимающей компании ПАКС на Пхукете.

Новости путешествий,Андрей Снетков,Ассоциация туроператоров России,
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