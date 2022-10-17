Раскрыта обстановка на популярном азиатском курорте после наводнения

«Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Единственное, что машины не всегда могут подъехать близко к аэропорту. Есть затопленные места. В целом для местных жителей — это рядовая ситуация. Мы с туристами на постоянной связи. Они не выражают беспокойства относительно отдыха в своих отелях», — заявили в принимающей компании ПАКС на Пхукете.