Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул возобновятся 5 ноября

Авиарейсы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова в Стамбул возобновятся 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Первый полет из Нижнего Новгорода в Стамбул осуществит авиакомпания Red Wings в субботу, 5 ноября.