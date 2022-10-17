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1 час назад

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул возобновятся 5 ноября

Нижегородская правдаиещё 2

Авиарейсы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова в Стамбул возобновятся 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Первый полет из Нижнего Новгорода в Стамбул осуществит авиакомпания Red Wings в субботу, 5 ноября.

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул возобновятся 5 ноября
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам с вылетом в 3 часа и прибытием в 8 вечера. Полет займет 5 часов.

«В настоящее время авиакомпания Red Wings выполняет полеты из Нижнего Новгорода в Ереван, Екатеринбург, Самару, Челябинск в рамках регулярной полетной программы», — говорится в сообщении.

Новости путешествий,Red Wings,
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