Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул возобновятся 5 ноября

Авиарейсы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова в Стамбул возобновятся 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Первый полет из Нижнего Новгорода в Стамбул осуществит авиакомпания Red Wings в субботу, 5 ноября.
Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам с вылетом в 3 часа и прибытием в 8 вечера. Полет займет 5 часов.
«В настоящее время авиакомпания Red Wings выполняет полеты из Нижнего Новгорода в Ереван, Екатеринбург, Самару, Челябинск в рамках регулярной полетной программы», — говорится в сообщении.