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2 часа назад

Из Челябинска в Москву запустят дополнительные авиарейсы

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Авиакомпания «Россия» с 10 ноября запустит еще один рейс из Челябинска в столицу и обратно. Теперь перевозчик предлагает пять вариантов рейсов в разное время, все они будут проходить на самолетах Airbus А319.

Из Челябинска в Москву запустят дополнительные авиарейсы
Фото: Хорошие новости Хорошие новости

– В предстоящем сезоне соединяем столичный Внуково с регионами нашей страны. В Челябинск можно будет улететь ежедневно на дополнительном рейсе с 10 ноября, — рассказали в авиакомпании.

Теперь жители и гости Челябинска смогут отправиться в Москву днем в 12;45 и вечером в 22:40 (ранее последний рейс был в 19:20). Правда, для этого пришлось убрать один утренний рейс с вылетом в 5:25.

А вот в Москве утренний рейс, напротив, добавился. Самолеты будут отправляться из Внуково в 7:05. Напомним, что везде указано местное время, а между Челябинском и Москвой есть разница два часа.

Сейчас перелеты между столицей Южного Урала и столицей страны осуществляют три компании: «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». Все они входят в компанию «Аэрофлот».

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
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