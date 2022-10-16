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43 минуты назад

Российский трэвел-блогер назвал «белорусские Мальдивы» опасными для купания

Слово и Дело

Пляжи с кристально-прозрачной лазурной водой и берегами белого цвета, которые называют «белорусскими Мальдивами», привлекают многих туристов. Однако купаться там опасно для здоровья, предупредил российский путешественник в авторском блоге.

Турист назвал «белорусские Мальдивы» опасными
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«"Белорусские Мальдивы" — это даже не одно место, а сразу несколько, вот только купаться там запрещено», — рассказал блогер на платформе «Яндекс.Дзен».

Он пояснил, что вода в таких водоемах прозрачная, поскольку это, по сути, просто затопленные меловые карьеры. Купаться в них нельзя из-за слишком крутой береговой линии и высокого содержания минеральных веществ, которые вредны для кожи.

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