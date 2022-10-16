Какой отдых может предложить россиянам туристическая отрасль Ирана

Исламская республика туристическая. На выходных завершился сбор заявок от туроператоров, желающих участвовать в безвизовой программе с Ираном, который был объявлен месяц назад.

Фото: 0BFM.RU - лента новостей бизнеса 0BFM.RU - лента новостей бизнеса

Эта программа, разработанная Ростуризмом по аналогии с китайской, позволяет российским туроператорам принимать в России и отправлять в Иран на срок до 15 дней туристические группы от пяти до 50 человек без необходимости оформления визы. Само соглашение о взаимных безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Ирана вступило в силу еще в прошлом году. Сколько стоит слетать в Иран, каковы местные достопримечательности и ограничения?

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Иран — часть территории древней Персии — интересен восточной экзотикой: древними городами, дворцами, кухней, самый большой в мире базар Великого шелкового пути тоже находился там. В стране есть высокие горы, источники, девственные пустыни, много зелени, живописные природные ландшафты. А еще Персидский залив и Каспийское море.

Правда, пляжи в стране раздельные, для мужчин и женщин. Вот что рассказал о перспективах массового российского туризма в Иран гендиректор группы компаний «РусИранЭкспо» Александр Шаров:

— Очень перспективно, возьмите Эмираты, добавьте туда зелень, это будет Иран. Возьмите Красную Поляну, увеличьте продолжительность сезона с двух месяцев до шести и что там снег сухой — это вот вам будет Иран.

— Очень многие отмечают, что в Иране с пляжным отдыхом напряженно.

— Ну и что? У нас мусульман ровно 30 млн. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Пошел, жену сдал на пляж и пошел гулять.

— Там отдельные пляжи?

— Отдельные.

— Купаться женщинам отдельно надо?

— Нет, почему, там есть женские пляжи, так они там вообще неглиже купаются.

В Иране действительно есть горнолыжные курорты, причем первые российские туристы начали их осваивать в период пандемии, когда закрылась Европа.

Текущая стоимость поездки в Иран — примерно 50 тысяч авиабилет туда-обратно на человека и примерно столько же за неделю проживания с трехразовым питанием и экскурсионной программой.

Кстати, в стране из-за санкций нет международных отельных сетей вроде Hilton или Marriott. Фонд составляют номера бутик-отелей. Это дома, выстроенные в восточном вкусе, принадлежащие местным состоятельным семьям. В центре — непременно внутренний дворик с апельсиновыми деревьями и оливами. По его периметру — рестораны местной кухни, кальянные, здесь же наливают кофе с шафраном. Эту приправу, как и персидские ковры, как и кружево, как и причудливую медную расписную посуду, рекомендуют в качестве сувениров.

Карты «Мир» в стране пока не работают. Население пользуется пластиком местных банков. Поэтому вы можете еще в России оформить депозит, и по приезде в Иран вам выдадут такую карту. Оставшаяся в конце поездки сумма будет возвращена с карты обратно туристу. Если нужны мелкие суммы наличными, к примеру на такси, лучше менять евро и доллары не в госбанке из-за невыгодного курса. А на улице, воспользовавшись услугами русскоязычных гидов.

Кстати, в стране низкий уровень преступности, и к русским относятся доброжелательно. Однако нужно соблюдать дресс-код: мужчинам прикрывать плечи и ноги, женщинам — носить косынку и тоже особо не обнажать конечности.

Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Он заявку на Иран в Ростуризм подал одним из первых:

Дмитрий Арутюнов основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» «Иран — это та страна, туристический потенциал которой сильно недооценен. Страна готова предложить гораздо больше, чем любой гражданин России даже может себе представить. Я 30 лет работаю в туризме, и, первый раз побывав там в конце прошлого года, я просто был поражен: когда вы бродите по руинам древнего Персеполиса, у вас просто все картины разрозненные, знания ваши о Древнем Востоке — они просто оживают. Более того, вам дают 3D-очки, вы можете увидеть, как выглядело это все в те давние времена. Одна из древнейших цивилизаций мира. Прекрасная пустыня Лут. Можно полетать на маленьком самолете и убедиться, что следы песков там повторяют следы схода льдов после Ледникового периода. Добавить иранскую шикарную кухню, которую тот, кто знает и пробовал, знает, что это одна из лучших кухонь мира, то, конечно, это делает поездку в эту страну желанной».