Названы лучшие города для бюджетных путешествий на поезде из Казани

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Казани до конца осени. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Туту.ру.

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Так, с отправлением из столицы Татарстана в бюджет до 1 тысячи рублей в одну сторону укладываются населенные пункты в пяти регионах России: Нижегородской области, Удмуртии, Чувашии, Ульяновской области и Башкортостане.