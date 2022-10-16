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2 часа назад

Аналитики назвали лучшие города для бюджетных путешествий на поезде из Казани

Реальное время

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Казани до конца осени. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Туту.ру.

Названы лучшие города для бюджетных путешествий на поезде из Казани
Фото: Реальное времяРеальное время

Так, с отправлением из столицы Татарстана в бюджет до 1 тысячи рублей в одну сторону укладываются населенные пункты в пяти регионах России: Нижегородской области, Удмуртии, Чувашии, Ульяновской области и Башкортостане.

Напомним, в сентябре Татарстан и Оренбургская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма для увеличения туристического потока. Один из пунктов документа — создание более удобных железнодорожных маршрутов между регионами.

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