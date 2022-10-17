Авиакомпания "Россия" расширяет авиасообщение из Сочи в Дубай

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", с 30 октября запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в еще один аэропорт Дубая Аль-Мактум. В пресс-службе компании уточнили, что самолеты будут летать по новому маршруту каждый день. При этом полеты будут выполняться на российских Суперджет 100, вместительность которых 87 человек.

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"Аэропорт Сочи – удобный для транзитных пассажиров авиатранспортный узел при планировании путешествий. Рейсы пользуются высоким спросом и доступны жителям субъектов РФ благодаря развитому межрегиональному авиасообщению. Дубай – популярное направление у российских туристов. ОАЭ подходит для пляжного отдыха в зимнее время года, славится комфортным климатом и развитой инфраструктурой", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, "Россия" продолжит выполнять рейсы из южного авиаузла в Международный аэропорт Дубай (код DXB. Полеты запланированы четыре раза в неделю - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.