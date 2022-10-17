Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Авиакомпания "Россия" расширяет авиасообщение из Сочи в Дубай

Газета.Ruиещё 3

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", с 30 октября запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в еще один аэропорт Дубая Аль-Мактум. В пресс-службе компании уточнили, что самолеты будут летать по новому маршруту каждый день. При этом полеты будут выполняться на российских Суперджет 100, вместительность которых 87 человек.

Авиакомпания "Россия" расширяет авиасообщение из Сочи в Дубай
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Аэропорт Сочи – удобный для транзитных пассажиров авиатранспортный узел при планировании путешествий. Рейсы пользуются высоким спросом и доступны жителям субъектов РФ благодаря развитому межрегиональному авиасообщению. Дубай – популярное направление у российских туристов. ОАЭ подходит для пляжного отдыха в зимнее время года, славится комфортным климатом и развитой инфраструктурой", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, "Россия" продолжит выполнять рейсы из южного авиаузла в Международный аэропорт Дубай (код DXB. Полеты запланированы четыре раза в неделю - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" запустит регулярные рейсы из Москвы на таиландский Пхукет с 30 октября. Авиакомпания планирует совершать по два рейса каждый день. Помимо этого, компания рассчитывает возобновить с 30 октября полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю. Продажа билетов на будущие перелеты уже запущена.

Новости путешествий,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители