Как сейчас выпускают туристов за границу?

Редакция TourDom.ru продолжает следить за ситуацией с прохождением пограничного контроля туристами. В середине недели стало известно, что за границу на отдых не всегда выпускают уже и женщин. Правда, это ограничение касается только тех, у кого есть медицинское образование.

Фото: TourDom TourDom

О данном инциденте корреспонденту рассказала турагент, чьи клиенты оказались в непростой ситуации: переживали, что пограничники могут не пропустить отца семейства, а в итоге он прошел. Вот только жене выдали уведомление в ограничении на выезд. Это решение Пограничной службы можно оспорить, получив в военкомате справку об отсутствии запретов. Как, собственно, и поступили туристы. Они потратили время, деньги и силы, но все же смогли добраться до турецкого курорта полным составом.

Кроме того, женщинам-медикам из Санкт-Петербурга рекомендовали не выезжать из России за границу. Путешествовать советуют по родным просторам или, в крайнем случае, по СНГ.

Что касается мужчин, то их продолжают не выпускать, но рандомно. Известны случаи, когда туристы спокойно улетают на отдых, не имея справок от военкомата. В то же время очевидцы рассказывают, что сотрудники Пограничной службы могут выдать уведомление об ограничении на выезд. Но это не приговор. Некоторым туристам удавалось отправиться на отдых со второй попытки со справкой от военкомата.