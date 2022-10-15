В Турции появились виртуальные аналоги экскурсий

Напомним, что полёты на воздушном шаре — одно из традиционных предложений турецкого региона Каппадокия. Экскурсии начинаются ранним утром, с восходом солнца, после чего туристы имеют возможность понаблюдать за регионом с высоты птичьего полёта. Всего задействованы около 150 шаров.
Однако общий финансовый кризис сказался и на этом традиционном предложении. Цены на экскурсию на шаре выросли до 220 евро. В результате её может себе позволить далеко не каждый турист.
Тенденция стала настолько очевидной, что многие организованные экскурсионные программы корректируются. В них включается наблюдение за шарами с земли, а также популярны виртуальные туры, снятые с воздушного шара. Они обходятся туристам всего в 35 лир .