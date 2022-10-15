CNN проинформировал, как зарубежные туристы разрушают Италию

Этим летом туристы плавали в каналах Венеции, спускались на машинах по знаменитой лестнице в Риме. И даже в припадке ярости разбивали бесценные скульптуры. Итальянская Республика пришла в ужас от нового притока путешественников. Об этом сообщается в материале CNN, переведённом ИноСМИ.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Когда летом 2022 года были отменены все ограничения на поездки, и туристы снова стали посещать Старый Свет, появились новости о неприемлемом поведении туристов в Италии.

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Например, в июне два американца нанесли Испанской лестнице в Риме ущерб на сумму 25 тысяч долларов, столкнув с неё собственные скутеры. В мае гость из Саудовской Аравии спустился на взятом напрокат Maserati по лестнице из белого итальянского известняка. При этом он сломал две ступени.

В Венеции путешественники регулярно купаются в каналах, являющихся частью канализации. В августе двое австралийцев прокатились на досках для серфинга по Гранд-каналу, а в мае жители США искупались в голом виде около венецианского Арсенала.

В августе австралиец прокатился на мопеде по городу Помпеи, а в октябре гражданин Соединённых Штатов разрушил две скульптуры в музее Ватикана, разозлившись, что не сможет увидеть папу римского. Двумя месяцами ранее пару жителей США поймали в тот момент, когда они вырезали собственные инициалы на Арке Августа.

Дело в том, что с января по июль этого года число зарубежных туристов увеличилось на 172% по сравнению с 2021 годом и на 57% по отношению к рекордным показателям, зарегистрированным до начала эпидемии.

Но Айке Шмидт (Eike Schmidt, Глава Галереи Уффици во Флоренции) говорит, что в плохом поведении путешественников нет ничего нового.

Он поведал, как однажды, ещё до начала глобальной эпидемии, он заметил в музее женщину, которая делала себе педикюр среди бесценных творений.

Правда, Галерея Уффици настолько хорошо охраняется, что там редко происходят неприятные происшествия. Однако путешественники часто сидят на скамейках шестнадцатого столетия. Они даже оставляют после себя следы – пятна и иногда граффити.