ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из РФ валюты на сумму более $10 тысяч

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который предполагает, что Банк России сможет давать разрешение на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Мария Девахина/РИА «Новости» Мария Девахина/РИА «Новости»

В тексте указа отмечается, что Центральному Банку РФ в целях применения указа Путина от 1 марта 2022 года N81 будет предоставлено полномочие по выдаче разрешений на вывоз из страны наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте, которая не превышает размер, определенный подпунктом "ж" пункта 1 ранее изданного указа.