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1 час назад

ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из РФ валюты на сумму более $10 тысяч

Газета.Ruиещё 6

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который предполагает, что Банк России сможет давать разрешение на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из РФ валюты на сумму более $10 тысяч
Фото: Мария Девахина/РИА «Новости»Мария Девахина/РИА «Новости»

В тексте указа отмечается, что Центральному Банку РФ в целях применения указа Путина от 1 марта 2022 года N81 будет предоставлено полномочие по выдаче разрешений на вывоз из страны наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте, которая не превышает размер, определенный подпунктом "ж" пункта 1 ранее изданного указа.

Отмечается, что выдача таких разрешений осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров ЦБ. Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в настоящее время изменение лимитов по снятию валюты со счетов невозможно из-за действующих против России международных санкций.

Новости путешествий,Алексей Заботкин,Владимир Путин,Банк России,
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