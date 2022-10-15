Жители Узбекистана рассказали, почему их раздражают россияне

«У нас старшим по возрасту, не обязательно родственникам или знакомым, а любому человеку, который старше вас, не только не хамят, но при его появлении встают и обращаются только на "вы". У нас даже дети к родителям и младшие сестры и братья к старшим на "вы". Поэтому, когда молодой человек орёт на базаре на пожилую женщину, что она не так ему фрукты упаковала, это бросается в глаза окружающим», — призналась жительница Ташкента Гюльзада.