Жители Узбекистана рассказали, почему их раздражают россияне

многие россияне осели в Узбекистане, куда можно въехать без визы. Но, как оказалось, некоторые наши сограждане вызывают раздражение у местных жителей. Причиной стала разность культуры — хоть Узбекистан и не мусульманское государство, но в нём более распространён консерватизм. Например, среди узбеков не принято ходить шортах.
«У нас старшим по возрасту, не обязательно родственникам или знакомым, а любому человеку, который старше вас, не только не хамят, но при его появлении встают и обращаются только на "вы". У нас даже дети к родителям и младшие сестры и братья к старшим на "вы". Поэтому, когда молодой человек орёт на базаре на пожилую женщину, что она не так ему фрукты упаковала, это бросается в глаза окружающим», — призналась жительница Ташкента Гюльзада.
В итоге такое поведение приезжих вызывает раздражение, хотя у узбеков принято радушно встречать гостей. Но многие россияне, сняв жильё, уже потеряли статус гостя и стали полноценными местными жителями. Поэтому с них и спрос больше.
Кроме этого, приезд россиян взвинтил цены на жильё: если раньше можно было снять однокомнатную квартиру в Ташкенте за $200-$300 в месяц, то сейчас она будет стоить уже $600-$700. В итоге местные студенты и другие приезжие из узбекской глубинки остались без жилья.
«В моем доме живут молодые невестки, жены внуков, правнуки мои, незамужняя внучка, много женщин и детей. А сосед сдал свой дом трем мужчинам из России. Они, наверное, хорошие парни. Но ходят до магазина в таком виде, что срам один! Мне стыдно, что женщины и дети моей семьи их видят, да и мужчины тоже», — рассказал 92-летний Джумабой.
В итоге ему пришлось сделать замечание одному из мужчин, который зашёл в магазин, не пропустив вперёд беременную женщину. Но приезжий ответил нецензурной бранью. После этого к россиянам отправили 35-летнего узбека, но россияне назвали его «чебуреком».
В общем, в результате чуть не произошёл межкультурный конфликт, которого удалось избежать благодаря давно живущему в Ташкенте русскому. Он напомнил приезжим, что в чужой стране надо жить по местным правилам и уважать местные обычаи.