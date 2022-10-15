Стоимость туров в Египет снизилась до 50%

Туры в Египет подешевели до 50% при том, что в стране начинается высокий сезон, сообщает сервис по бронированию туров Travelata.ru.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Директор по маркетингу сервиса Олег Козырев говорит, что это уникальная ситуация для такого времени года. Обычно спрос и цены остаются высокими, но сейчас происходит обратное.

В некоторых случаях стоимость туров упала ниже 50%, например, недельный отдых на двоих может стоить 50 тысяч рублей. Месяц назад стоимость таких туров начиналась со 100-110 тысяч рублей. Средний чек путешествия в Египет снизился на 22%.

Поездка в Шарм-эш-Шейх раньше стоила 158 тысяч рублей, а теперь – 125 тысяч. В Хургаду - 115 тысяч вместо 148 тысяч. Менее популярные курорты тоже дешевеют.