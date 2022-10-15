Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Стоимость туров в Египет, несмотря на высокий сезон, снизилась до 50%

runews24.ru

Туры в Египет подешевели до 50% при том, что в стране начинается высокий сезон, сообщает сервис по бронированию туров Travelata.ru.

Стоимость туров в Египет снизилась до 50%
Фото: runews24.rurunews24.ru

Директор по маркетингу сервиса Олег Козырев говорит, что это уникальная ситуация для такого времени года. Обычно спрос и цены остаются высокими, но сейчас происходит обратное.

В некоторых случаях стоимость туров упала ниже 50%, например, недельный отдых на двоих может стоить 50 тысяч рублей. Месяц назад стоимость таких туров начиналась со 100-110 тысяч рублей. Средний чек путешествия в Египет снизился на 22%.

Поездка в Шарм-эш-Шейх раньше стоила 158 тысяч рублей, а теперь – 125 тысяч. В Хургаду - 115 тысяч вместо 148 тысяч. Менее популярные курорты тоже дешевеют.

Козырев считает, что причинами снижения стоимости туров стали падение спроса в сентябре из-за частичной мобилизации и увеличившаяся летняя программа.

Новости путешествий,Олег Козырев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители