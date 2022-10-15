Туристы рассказали о своих планах на ноябрьские праздники

Больше трети участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» считают, что сейчас – не самое лучшее время для отдыха (35%) на предстоящих ноябрьских праздниках. На момент написания новости в голосовании приняло участие 3200 человек.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

13% уже купили билеты или тур за границу и еще столько же намерены провести ноябрьские праздники дома. 9% отправятся на выходные отдыхать по России. Не определились с планами 10%. Остальные подписчики просто хотели узнать, как проголосовали другие.

Некоторые из участников опроса отметили в комментариях, что называть праздниками три дня выходных – это слишком. Другие признались, что совместили отпуск и День народного единства, чтобы отправиться в путешествие.

В то же время многих беспокоит неопределенность ситуации в плане выезда за границу. Так, часть туристов переживает, что их развернут сотрудники Пограничной службы. В таких случаях юристы рекомендуют перед поездкой обратиться в военкомат, чтобы получить справку об отсутствии ограничений на выезд.