Итальянцы будут компенсировать туристам затраты на отдых

В попытке избежать банкротства знаменитая область Фриули-Венеция-Джулия с берегами, омываемыми Венецианским заливом Адриа­тического моря, предприняла беспрецедентные меры. Впервые в мировой практике обещана компенсация затрат туристам, прибывающим в область поездами с территории Италии. А еще им полагается очень заманчивая бонусная карточка: она обеспечит бесплатные посещения музеев и экскурсии с гидами, оплату транспортных расходов и скидки в ресторанах и магазинах. По сниженной цене можно будет даже посетить театры, выставки и бассейны.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Но чтобы получить компенсацию и карточку, нужно провести в провинции минимум две ночи. Это несложно, ведь вся инфраструктура здесь располагает к этому. Еще недавно область страдала от нашествия туристов, которые устремлялись в древние города и загорали на считающихся одними из лучших в Италии пляжах. Толпы приезжего люда даже нервировали местных жителей.

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Местный туристический совет, пользующийся не меньшим влиянием, чем региональные власти, объявил, что финансовая приманка будет действовать с нынешнего октября до 31 мая будущего года. Стоимость билетов будет возвращена тем туристам, кто приедет в Триест, Удине и на курорты Градо и Линьяно-Саббьядоро.

Таким образом итальянцы надеются заманить к себе больше состоятельных путешественников из США и Великобритании. Однако все понимают, что никакие скидки не заменят исчезнувших русских, испытывавших особое влечение к этой стране и на последние деньги бронировавших самые дорогие оте­ли. Немцы, чехи и австрийцы нынче стали еще более экономными и большой прибыли туристическому комплексу не приносят. Пятизвездочные отели пустуют, их хозяева сейчас с ностальгией вспоминают о том времени, когда у них шиковали целыми семьями расточительные русские.