В попытке избежать банкротства знаменитая область Фриули-Венеция-Джулия с берегами, омываемыми Венецианским заливом Адриатического моря, предприняла беспрецедентные меры. Впервые в мировой практике обещана компенсация затрат туристам, прибывающим в область поездами с территории Италии. А еще им полагается очень заманчивая бонусная карточка: она обеспечит бесплатные посещения музеев и экскурсии с гидами, оплату транспортных расходов и скидки в ресторанах и магазинах. По сниженной цене можно будет даже посетить театры, выставки и бассейны.
Но чтобы получить компенсацию и карточку, нужно провести в провинции минимум две ночи. Это несложно, ведь вся инфраструктура здесь располагает к этому. Еще недавно область страдала от нашествия туристов, которые устремлялись в древние города и загорали на считающихся одними из лучших в Италии пляжах. Толпы приезжего люда даже нервировали местных жителей.
Местный туристический совет, пользующийся не меньшим влиянием, чем региональные власти, объявил, что финансовая приманка будет действовать с нынешнего октября до 31 мая будущего года. Стоимость билетов будет возвращена тем туристам, кто приедет в Триест, Удине и на курорты Градо и Линьяно-Саббьядоро.
Таким образом итальянцы надеются заманить к себе больше состоятельных путешественников из США и Великобритании. Однако все понимают, что никакие скидки не заменят исчезнувших русских, испытывавших особое влечение к этой стране и на последние деньги бронировавших самые дорогие отели. Немцы, чехи и австрийцы нынче стали еще более экономными и большой прибыли туристическому комплексу не приносят. Пятизвездочные отели пустуют, их хозяева сейчас с ностальгией вспоминают о том времени, когда у них шиковали целыми семьями расточительные русские.
Тем немногим россиянам, которые за большие деньги через Турцию или Ближний Восток прорываются в Италию, приходится заранее по телефону договариваться с хозяевами отелей о том, что они оплатят проживание наличными по приезде. Иногда такое удается. Но для абсолютного большинства россиян это слишком затратные хлопоты. Так что туристическому бизнесу Италии, избалованному русскими, придется еще долго ждать, когда страна освободится из-под гнета Евросоюза и США.