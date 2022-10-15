В Гонконге безвозмездно раздадут 500 тысяч авиабилетов

По данным South China Morning Post, для того чтобы поддержать туриндустрию, в городе собираются бесплатно раздать 500 тысяч авиабилетов на общую сумму 254 млн долларов.

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Директор ведомства по делам туризма Дэн Чэн сообщил, что акцию запустят сразу после того, как правительство объявит о снятии всех антиковидных ограничений для прибывающих путешественников.

Для этого администрация международного аэропорта Гонконга будет активно работать с местными авиакомпаниями. При этом отмечается, что бесплатные билеты на самолет предназначены не только для прибывающих туристов. Некоторые авиабилеты передадут выезжающим путешественникам, а часть распределена через турагентов.