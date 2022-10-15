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50 минут назад

На Северном Кипре анонсировали старт непрямых полетов из Москвы на остров

Газета.Ruиещё 2

Министр общественных работ и транспорта самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы заявил, что авиакомпании начнут непрямые полеты из Москвы на остров с марта 2023 года. Об этом он сказал в эфире телеканала TV2020.

На Северном Кипре анонсировали старт непрямых полетов из Москвы на остров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, самолеты будут направляться из Москвы в кипрский Эрджан через Анталью. Арыклы не упомянул, идет ли речь о государственных или частных переводчиках. Однако отметил, что они "зарегистрировались в ТРСК" с получением права совершать посадки на севере Кипра.

23 сентября турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники сообщала, что авиарейсы из России на Северный Кипр с пересадкой в Анталье стартуют в ноябре, они будут следовать из Москвы ежедневно.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакие решения об организации авиаперелетов из России на Северный Кипр не принимались.

Новости путешествий,Дмитрий Песков,
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