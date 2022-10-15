«Путевка за 350 тысяч пропала»

Костромичи подозревают, что так зверствуют только с жителями нашего края.

Фото: Kostroma.Today Kostroma.Today

Все больше костромичей жалуются, что их «заворачивают» в аэропортах Москвы при попытке отправиться на отдых, узнал KOSTROMA.TODAY.

У мужчин требуют справку из военкомата, без этого из страны не выпускают. Как рассказали одни из пострадавших корреспонденту KT, у них частично пропал тур ценой 350 тысяч рублей. Костромичку с ребенком выпустили, а мужа — нет. Он отправился в Кострому, в военкомат, чтобы получить документ.

Однако быстро получить эту справку не получится. Об этом пишут другие костромичи.

«Не работают: звонки в военный комиссариат города Костромы. Сотрудники местного комиссариата переадресовывают друг на друга, по ряду номеров дозвониться невозможно», — написала в соцсетях костромичка Светлана.

Им с мужем не удалось отправиться в Турцию. Она уточнила, что у ее супруга — категория годности А, повестку он не получал, путевка была куплена за несколько дней до объявления мобилизации.

Она также подчеркнула, что по ее наблюдениям, мужчин из других регионов спокойно выпускали, то есть Костроме снова не повезло.