Стюардесс отправили в больницу из-за странного запаха в ручной клади

Рейс AA338 авиакомпании American Airlines находился на полпути между Багамскими островами и островами Теркс и Кайкос, когда он внезапно развернулся и вернулся в международный аэропорт Майами. Там его сопроводили в отстойник и «отдали в руки» экстренных служб.

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Пожарно-спасательный департамент Майами подтвердил, что направил подразделения на место происшествия. Некоторых членов экипажа пришлось доставить в больницу, потому что им стало плохо.

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Представитель American Airlines сообщил, что на борту самолета Boeing 737 находились 172 пассажира и шесть членов экипажа. Авиакомпания заявила, что рейс был отменен из-за «химического запаха в салоне, вызванного содержимым ручной клади».

«Самолет приземлился благополучно и без инцидентов, пассажиры высадились в обычном режиме, — говорится в заявлении. Некоторые члены экипажа были доставлены в местную больницу «из предосторожности».

В октябре 2019 года рейс той же American Airlines из лондонского Хитроу в Филадельфию был вынужден сесть в Шенноне в Ирландии после того, как экипаж сообщил о настолько сильном химическом запахе на борту, что две стюардессы потеряли сознание. Силами других бортпроводников их удалось быстро привести в себя, но вместе с несколькими пассажирами они жаловались на раздражение глаз и кашель.

Авиакомпания сообщила тогда, что команда уборщиков случайно оставила бутылку с моющим средством промышленной крепости в туалете, она опрокинулась во время взлета и пропитала ковры. Чистящим раствором был CH2200D. Его основным ингредиентом является хлорид аммония, который может вызывать такие симптомы, как раздражение кожи и дыхательных путей.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не ведет учет случаев дыма, запаха и пр., но за 12 месяцев с января по декабрь 2019 года одна лишь American Airlines сообщила в общей сложности о 1 644 подобных случаях