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42 минуты назад

В Каппадокии из-за подорожания экскурсий туристы перешли на виртуальные аналоги

runews24.ru

В турецкой Каппадокии местные экскурсоводы вынуждены придумывать новые предложения, чтобы заинтересовать российских туристов.

В Каппадокии из-за подорожания экскурсий туристы перешли на виртуальные аналоги
Фото: runews24.rurunews24.ru

Традиционные экскурсии на воздушных шарах сильно подорожали. Теперь посмотреть на живописные пейзажи с первыми лучами солнца обойдется в €220. Такую сумму за полет на воздушном шаре не каждый сможет себе позволить. И многие туристы предпочитают наблюдать на летательными аппаратами с земли.

Но экскурсоводы не растерялись. Они предлагают приобрести виртуальное путешествие на воздушном шаре, которое стоит всего 120 рублей.

Ранее сообщалось, что в Турции с 1 января 2023 года введут налог на проживание в отелях.

Также глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что карту Troy, которую прочат в качестве альтернативы «Миру», россияне пока не смогут оформить.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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