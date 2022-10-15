В Каппадокии из-за подорожания экскурсий туристы перешли на виртуальные аналоги

В турецкой Каппадокии местные экскурсоводы вынуждены придумывать новые предложения, чтобы заинтересовать российских туристов.

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Традиционные экскурсии на воздушных шарах сильно подорожали. Теперь посмотреть на живописные пейзажи с первыми лучами солнца обойдется в €220. Такую сумму за полет на воздушном шаре не каждый сможет себе позволить. И многие туристы предпочитают наблюдать на летательными аппаратами с земли.

Но экскурсоводы не растерялись. Они предлагают приобрести виртуальное путешествие на воздушном шаре, которое стоит всего 120 рублей.

Ранее сообщалось, что в Турции с 1 января 2023 года введут налог на проживание в отелях.