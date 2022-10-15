В Каппадокии из-за подорожания экскурсий туристы перешли на виртуальные аналоги

В турецкой Каппадокии местные экскурсоводы вынуждены придумывать новые предложения, чтобы заинтересовать российских туристов.
Традиционные экскурсии на воздушных шарах сильно подорожали. Теперь посмотреть на живописные пейзажи с первыми лучами солнца обойдется в €220. Такую сумму за полет на воздушном шаре не каждый сможет себе позволить. И многие туристы предпочитают наблюдать на летательными аппаратами с земли.
Но экскурсоводы не растерялись. Они предлагают приобрести виртуальное путешествие на воздушном шаре, которое стоит всего 120 рублей.
Ранее сообщалось, что в Турции с 1 января 2023 года введут налог на проживание в отелях.
Также глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что карту Troy, которую прочат в качестве альтернативы «Миру», россияне пока не смогут оформить.