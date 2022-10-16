Названы города России для самых бюджетных путешествий на поезде

Специалисты анализировали данные по билетам с датами поездки с 15 октября по 30 ноября.

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В рейтинг маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга вошли направления, где средний чек не превышает тысячу рублей за билет в одну сторону.

По данным сервиса tutu.ru, у путешественников, отправляющихся из столицы, есть 15 вариантов со средним чеком до тысячи рублей. В их числе областные центры и популярные у туристов города. В частности, в список вошли Переславль-Залесский, Калуга, Тула и Рязань.