На курорте Домбай откроется туристско-информационный центр

Первый центр для предоставления информации о туристических продуктах и достопримечательностях планируется открыть на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца текущего года. Об этом ТАСС в пятницу рассказал министр туризма и курортов региона Расул Текеев.

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"В курортном поселке Домбай появится новый туристско-информационный центр. Создание ТИЦ стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России и получению финансовой поддержки на развитие туротрасли", - рассказал министр.

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Объект станет площадкой для консультирования и продвижения информации о турпродуктах курорта. Он объединит в себе информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях, мероприятиях и развлечениях, экскурсионных маршрутах и транспортных услугах. Работы планируется завершить до конца текущего года.

"Домбай является одним из старейших и популярнейших курортов Северного Кавказа. Ежегодный поток туристов составляет более 700 тысяч человек, и за последние 10 лет динамика исключительно положительная. Создаваемая единая сервисная служба по предоставлению информации о курорте и о местных туристических продуктах поможет курорту выйти на новый уровень. Это позволит сделать отдых для гостей и жителей республики комфортнее и качественнее, что в свою очередь повысит лояльность туристов и как итог - туристический поток", - отметил Текеев.

Ранее министр сказал ТАСС, что власти Карачаево-Черкесии намерены поддержать проекты по развитию туризма в регионе, на эти цели направят более 340 млн рублей по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Средства будут выделены на обустройство пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристской среды для путешественников с различными формами инвалидности.