На курорте Домбай откроется туристско-информационный центр

Первый центр для предоставления информации о туристических продуктах и достопримечательностях планируется открыть на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца текущего года. Об этом ТАСС в пятницу рассказал министр туризма и курортов региона Расул Текеев.
"В курортном поселке Домбай появится новый туристско-информационный центр. Создание ТИЦ стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России и получению финансовой поддержки на развитие туротрасли", - рассказал министр.
Объект станет площадкой для консультирования и продвижения информации о турпродуктах курорта. Он объединит в себе информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях, мероприятиях и развлечениях, экскурсионных маршрутах и транспортных услугах. Работы планируется завершить до конца текущего года.
"Домбай является одним из старейших и популярнейших курортов Северного Кавказа. Ежегодный поток туристов составляет более 700 тысяч человек, и за последние 10 лет динамика исключительно положительная. Создаваемая единая сервисная служба по предоставлению информации о курорте и о местных туристических продуктах поможет курорту выйти на новый уровень. Это позволит сделать отдых для гостей и жителей республики комфортнее и качественнее, что в свою очередь повысит лояльность туристов и как итог - туристический поток", - отметил Текеев.
Ранее министр сказал ТАСС, что власти Карачаево-Черкесии намерены поддержать проекты по развитию туризма в регионе, на эти цели направят более 340 млн рублей по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Средства будут выделены на обустройство пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристской среды для путешественников с различными формами инвалидности.
Домбай - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии, действует с середины прошлого века. В настоящее время он развивается как всесезонный курорт, на его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. На территории курорта работает туристский комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3 200 м над уровнем моря.