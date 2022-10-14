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29 минут назад

Чьи туры будут продавать турагенты зимой?

TourDom

12 октября редакция TourDom.ru предложила подписчикам телеграм-канала для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» поучаствовать в подготовке рейтингов предпочтений сотрудничества на предстоящий зимний сезон – назвать туроператоров, с которыми планируется сотрудничество. Судя по комментариям под анонсом, предстоящее голосование будет жарким.Наибольшую активность пока проявляют агенты, не скрывающие недовольство политикой некоторых поставщиков.

Чьи туры будут продавать турагенты зимой?
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Все началось с того, что один из постоянных участников опубликовал развернутый перечень партнеров, снабдив их характеристиками. Как выяснилось, с некоторыми компаниями массового сегмента он работает только из «вынужденной необходимости». Другой коллега поддержал и развил идею. Он дополнил свой список условными обозначениями: зеленой галочкой отметил приоритетных партнеров, а дизлайком тех, с кем планирует взаимодействовать по минимуму. Такого же принципа выдвижения кандидатов стало придерживаться и большинство других участников.

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Мы намеренно не приводим здесь примеры и не называем туроператоров, так как отдельные субъективные оценки могут повлиять на отбор кандидатов в целом. Цель сейчас – не ставить дизлайки конкретным компаниями, а сформировать как можно более полные списки для запуска голосования по направлениям туризма. А уж оно и покажет, с какими туроператорами предпочитает работать розница. Кстати, по ряду ключевых стран турагенты сотрудничают не только с крупными туроператорами, но и с нишевыми. В комментариях к анонсу рейтингов участники канала указывают своих поставщиков по отдельным регионам и видам туризма в России, а также специалистов по Мальдивам, Арабским Эмиратам, странам Юго-Восточной Азии. Чтобы никого не забыть, редакция просит представителей турагентств пройти в канал «Крыша ТурДома B2B» и назвать в комментариях своих приоритетных партнеров на зимний сезон.

После того как списки туроператоров будут составлены, начнется голосование за лидеров по основным направлениям туризма. Оно запланировано на 19 октября. Результаты голосования будем анализировать на площадках TourDom.ru, HotLine.travel, «Крыша ТурДома».

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