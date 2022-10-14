Чьи туры будут продавать турагенты зимой?

Все началось с того, что один из постоянных участников опубликовал развернутый перечень партнеров, снабдив их характеристиками. Как выяснилось, с некоторыми компаниями массового сегмента он работает только из «вынужденной необходимости». Другой коллега поддержал и развил идею. Он дополнил свой список условными обозначениями: зеленой галочкой отметил приоритетных партнеров, а дизлайком тех, с кем планирует взаимодействовать по минимуму. Такого же принципа выдвижения кандидатов стало придерживаться и большинство других участников.

Мы намеренно не приводим здесь примеры и не называем туроператоров, так как отдельные субъективные оценки могут повлиять на отбор кандидатов в целом. Цель сейчас – не ставить дизлайки конкретным компаниями, а сформировать как можно более полные списки для запуска голосования по направлениям туризма. А уж оно и покажет, с какими туроператорами предпочитает работать розница. Кстати, по ряду ключевых стран турагенты сотрудничают не только с крупными туроператорами, но и с нишевыми. В комментариях к анонсу рейтингов участники канала указывают своих поставщиков по отдельным регионам и видам туризма в России, а также специалистов по Мальдивам, Арабским Эмиратам, странам Юго-Восточной Азии. Чтобы никого не забыть, редакция просит представителей турагентств пройти в канал «Крыша ТурДома B2B» и назвать в комментариях своих приоритетных партнеров на зимний сезон.