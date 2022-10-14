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24 минуты назад

Отдыхающих в Германии туристов заставили доплачивать за свет и отопление

Lenta.ru

Отели в ФРГ заставили отдыхающих доплачивать за электроэнергию и отопление. Об этом сообщает немецкая редакционная сеть RND.

Отдыхающих в Германии туристов заставили доплачивать за свет и отопление
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, чтобы покрыть увеличившиеся расходы на свет и отопление, все больше гостиниц в Германии начали взимать с туристов доплату за коммунальные услуги. При этом речь идет не только о бюджетных отелях, но и о премиальных.

Например, пятизвездочный отель Bareiss в Шварцвальде с сентября взимает с постояльцев так называемый «энергетический сбор» в размере девяти евро за ночь. Между тем представители отеля отмечают, что по мере приближения зимних холодов плата может возрасти.

Некоторые гостиницы в ФРГ вводят фиксированную ставку на весь период пребывания, другие же берут доплату за ночь, в частности, это касается The Hearts в Браунлаге (три евро) и Krone-Post в Баварии (пять евро). «[Без этих сборов] мы бы израсходовали к марту все резервы и обанкротились», — заявил владелец отеля Krone-Post Мейк Линдберг (Meik Lindberg).

Тем не менее предприниматель подчеркнул, что «энергетический сбор» все равно не сможет полностью покрыть гостинице расходы на газ и свет в размере 200 тысяч евро в год. Для этого постояльцы должны доплачивать по меньшей мере 7,5 евро за ночь. Однако руководство отеля не готово пойти на подобный шаг, поскольку опасается оттока клиентов.

В сентябре российская туристка съездила в Германию и назвала четыре неприятных факта о немцах. Так, по ее словам, в ФРГ путешественники могут столкнуться с различными жалобами со стороны местных жителей. К примеру, они могут сообщить в специальные службы, если обнаружат в мусорном пакете неотсортированные предметы.

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