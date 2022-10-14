Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Пассажир во время 29-часового полета записал непрекращающиеся крики младенца

Газета.Ru

Пассажир 29-часового рейса из Новой Зеландии в Германию летел под непрекращающиеся крики ребенка, пишет Daily Mail.

Пассажир во время полета записал непрекращающиеся крики младенца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Музыкант Генри Бизли рассказал, что ребенок сидел от него через несколько рядов. По словам мужчины, выдержать практически постоянный плач малыша - одна из самых сложных задач, с которыми он сталкивался. После того, как пассажир опубликовал свою историю в соцсетях, комментаторы ему посочувствовали.

Люди даже предложили ввести раздельные рейсы для пассажиров с детьми или как-то штрафовать родителей, если они не могут успокоить ребенка. Впрочем, некоторые участники обсуждения осудили Генри и предположили, что он мог бы отнестись к ситуации с пониманием. "Я рад, что кто-то не снял на видео, как мой ребенок кричит", - написал один из комментаторов.

Ранее на рейсе авиакомпании Turkish Airlines пьяный пилот подрался с бортпроводником.

Новости путешествий,Turkish Airlines,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители