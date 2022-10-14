Пассажир во время полета записал непрекращающиеся крики младенца

Музыкант Генри Бизли рассказал, что ребенок сидел от него через несколько рядов. По словам мужчины, выдержать практически постоянный плач малыша - одна из самых сложных задач, с которыми он сталкивался. После того, как пассажир опубликовал свою историю в соцсетях, комментаторы ему посочувствовали.

Люди даже предложили ввести раздельные рейсы для пассажиров с детьми или как-то штрафовать родителей, если они не могут успокоить ребенка. Впрочем, некоторые участники обсуждения осудили Генри и предположили, что он мог бы отнестись к ситуации с пониманием. "Я рад, что кто-то не снял на видео, как мой ребенок кричит", - написал один из комментаторов.