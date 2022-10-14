Старинному храму в Ессентуках спустя почти сто лет вернули колокола

Специалисты установили колокола в старинном Свято-Покровском храме в Ессентуках. После оборудования звонницы тут планируется открыть школу юных звонарей.

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«В Свято-Покровском храме Ессентуков после богослужения казаки городского отдела подняли на колокольню девять новых колоколов. <> После развески и монтажа креплений для звона в Ессентуках планируется заменить конструкцию лестницы на звонницу, провести косметический ремонт стен и пола верхнего яруса, улучшить звонарный помост. После работ будет рассмотрен вопрос открытия школы юных звонарей», — написал в своем телеграм-канале глава Ессентуков Александр Некристов.

В 1905 году у храма была деревянная звонница с четырьмя колоколами, в 1912 году ее заменили на каменную колокольню. Однако в 30-х годах прошлого века колокола были изъяты. Общий вес новых колоколов превышает 330 килограммов.

«На самом большом — образы Святой Троицы, Казанской Божией Матери, Иоанна Предтечи, Апостолов Петра и Павла. Уже сегодня, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, у ессентучан будет возможность оценить благозвучность нового ансамбля колоколов», — пояснил Александр Некристов.