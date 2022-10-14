Раскрыты самые бюджетные пляжные направления на осенние каникулы

Самыми доступными пляжными направлениями для путешествий на осенние каникулы стали ОАЭ и Турция. Об этом сообщает информационный портал «Моменты» со ссылкой на туроператоров.

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В первую очередь соотечественникам рекомендовали рассмотреть вариант семейного путешествия в ОАЭ, куда путевки можно приобрести от 138 тысяч рублей на семью из трех человек. В сумму входит перелет и проживание в трехместном номере отеля. Также специалисты раскрыли, что бюджетно можно отдохнуть в конце октября в Турции и Египте — стоимость туров стартует от 142 и 189 тысяч рублей соответственно. Дороже обойдется отпуск на Сейшелах, Мальдивах, Шри-Ланке и Кубе.

«При выборе путевки стоит помнить, что детки любят бассейн, горки и море. Познавательные экскурсии, как в Армении, например, точно не подойдут. Детям сразу становится неинтересно и скучно, они начинают приставать ко взрослым, и в итоге отдыха не получается», — заявил один из специалистов, добавив, что также в поездках с несовершеннолетними следует избегать длительных перелетов. В связи с чем не стоит выбирать на каникулы Занзибар и Грузию.