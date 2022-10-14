«Россия» поставит еще больше рейсов в Дубай из Сочи

Авиакомпания «Россия» будет летать в еще один аэропорт Дубая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, с 30 октября начнется полетная программа в воздушную гавань Аль-Мактум. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Sukhoi Superjet 100 в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту – 87, из которых 12 – это бизнес и 75 кресел в экономе.

Кроме того, «Россия» продолжит летать из Сочи в Международный аэропорт Дубай (код DXB) 4 раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Однако с ноября эти рейсы станут осуществляться уже через Москву.

Что касается цен, то в Аль-Мактум можно будет улететь за 20 тыс. руб. А вот билеты в оба конца обойдутся уже в районе 50 тыс. руб.