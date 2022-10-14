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45 минут назад

Названы подходящие направления для отдыха с детьми на осенних каникулах

RT на русском

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в школьные осенние каникулы россияне могут отправится с детьми в историко-культурные туры в Москву, Петербург, Казань и республики Дагестан и Чечню.

Названы подходящие направления для отдыха с детьми на осенних каникулах
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Это историко-культурные туры по центральной России, а именно Москва, Подмосковье, Золотое кольцо. Также северо-запад страны, тут Санкт-Петербург. Ещё Казань, да и в целом Татарстан, потому что хорошая логистика. Северный Кавказ по-прежнему востребован. Это и Республика Дагестан, и Чеченская Республика, и Северная Осетия. Здесь есть авиатуры и железнодорожные», — сказал Барзыкин в интервью URA.RU.

В числе зарубежных направлений он назвал Абхазию, Белоруссию, Турцию и ОАЭ.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Турция, Египет и ОАЭ возглавили рейтинг стран для наиболее бюджетного отдыха россиян в октябре 2022 года.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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