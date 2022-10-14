Названы подходящие направления для отдыха с детьми на осенних каникулах

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в школьные осенние каникулы россияне могут отправится с детьми в историко-культурные туры в Москву, Петербург, Казань и республики Дагестан и Чечню.

«Это историко-культурные туры по центральной России, а именно Москва, Подмосковье, Золотое кольцо. Также северо-запад страны, тут Санкт-Петербург. Ещё Казань, да и в целом Татарстан, потому что хорошая логистика. Северный Кавказ по-прежнему востребован. Это и Республика Дагестан, и Чеченская Республика, и Северная Осетия. Здесь есть авиатуры и железнодорожные», — сказал Барзыкин в интервью URA.RU.