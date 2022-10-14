Россиянам назвали небанальные направления для отдыха в бархатный сезон

Генеральный директор туроператора «Территория Байкал» и Клуба уникальных путешествий «Моя территория» Даниил Марышкин назвал россиянам небанальные направления для отдыха в пределах страны в бархатный сезон. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Так, один из лучших вариантов для любителей первозданной природы — Камчатка. Здесь соотечественникам стоит не только посетить вулканы и термальные источники, но и понаблюдать за китами, сивучами, касатками и бурыми медведями в их естественной среде обитания.

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Не менее привлекательным для туристов является Сахалин, где комфортная температура держится до начала ноября. «Отдыхающим предлагают посетить песчаные бухты, водопады, горные пики, устричные озера. Дальневосточный лес очень отличается от того, который растет, например, в средней полосе России, — подчеркнул эксперт. — Туризм на Сахалине начал развиваться лишь пару лет назад, поэтому велик шанс побывать в тех местах, где еще в прямом смысле слова не ступала нога туриста».

Кроме того, директор туроператора посоветовал в сентябре — октябре рассмотреть вариант с поездкой на Байкал. В этот период даже самые популярные туристические маршруты становятся дикими из-за снижения турпотока. «И Малое море, и Ольхон в осенних красках видят в основном только местные жители. По западной стороне стоит обратить внимание на Песчаную бухту, Кругобайкальскую железную дорогу и Тажеранские степи. На восточной стороне можно посетить Баргузинскую долину и Чивыркуйский залив», — порекомендовал Марышкин.

Также для отдыха в бархатный сезон, по мнению специалиста, стоит рассмотреть Кавказ с его знаменитой традиционной кухней, Курильские острова, где можно искупаться в Тихом океане, а также Командорские острова, известные своими водопадами, ущельями и отвесными скалами. «Наши соотечественники стали ездить на Командоры только пару лет назад, и мало кто добирался до острова Медный — самого дальнего в гряде архипелага, где проходит граница России и США», — добавил он.