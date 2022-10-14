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1 час назад

РЖД на зимние праздники запустят шесть туристических поездов

ТАСС

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) запустит шесть туристических поездов на зимние праздники, сообщили в пресс-службе холдинга.

РЖД на зимние праздники запустят шесть туристических поездов
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Туристический поезд "Величие Севера" отправится в два рейса из Москвы 1 и 6 января. Пассажиры смогут увидеть горный парк "Рускеала", Архангельск и Великий Устюг.

Посетить Деда Мороза можно на туристических поездах "Зимняя сказка" и "Мороз-экспресс". "Зимняя сказка" будет курсировать по выходным в ноябре, декабре, а также 2 и 6 января. Пассажиры смогут увидеть Деда Мороза в Великом Устюге и Снегурочку в Костроме. "Мороз-экспресс" будет курсировать из Москвы в Великий Устюг с 24 по 29 декабря и с 1 по 7 января.

В выходные ноября и декабря будет курсировать поезд "Серебряный маршрут", также состав сделает две поездки в новогодние праздники 1 и 5 января. Пассажиры смогут увидеть Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль.

Также на выходных ноября, декабря и в новогодние праздники (2 и 5 января) будет курсировать туристический поезд "В Карелию". Туристы смогут посетить Петрозаводск, Сортавалу и Выборг, а в декабре и ноябре поезд остановится в Чалне, где живет карельский Дед Мороз - Талви Укко.

Поезд "В Сибирь" отправится 2 января с остановками в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.

Новости путешествий,РЖД,
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