РЖД на зимние праздники запустят шесть туристических поездов

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) запустит шесть туристических поездов на зимние праздники, сообщили в пресс-службе холдинга.

Туристический поезд "Величие Севера" отправится в два рейса из Москвы 1 и 6 января. Пассажиры смогут увидеть горный парк "Рускеала", Архангельск и Великий Устюг.

Посетить Деда Мороза можно на туристических поездах "Зимняя сказка" и "Мороз-экспресс". "Зимняя сказка" будет курсировать по выходным в ноябре, декабре, а также 2 и 6 января. Пассажиры смогут увидеть Деда Мороза в Великом Устюге и Снегурочку в Костроме. "Мороз-экспресс" будет курсировать из Москвы в Великий Устюг с 24 по 29 декабря и с 1 по 7 января.

В выходные ноября и декабря будет курсировать поезд "Серебряный маршрут", также состав сделает две поездки в новогодние праздники 1 и 5 января. Пассажиры смогут увидеть Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль.

Также на выходных ноября, декабря и в новогодние праздники (2 и 5 января) будет курсировать туристический поезд "В Карелию". Туристы смогут посетить Петрозаводск, Сортавалу и Выборг, а в декабре и ноябре поезд остановится в Чалне, где живет карельский Дед Мороз - Талви Укко.