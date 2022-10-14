Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей

Российский авиаперевозчик «КрасАвиа» запустил масштабную распродажу билетов стоимостью от 999 рублей по популярным внутрироссийским направлениям. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

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Акция продлится с 14 по 23 октября и распространится на перелеты, которые состоятся с 1 ноября 2022 года по 26 марта 2023 года. В распродаже участвует вся регулярная самолетная программа перевозчика по 32 направлениям. В этот период отечественные туристы смогут приобрести проездные документы со скидкой до 80 процентов.

Спецпредложение будет действовать на прямых рейсах между Томском, Новосибирском, Нормльсокм, Улан-Удэ, Сургутом, Новокузнецком, Кемерово, Барнаулом и другими российскими городами. Отмечается, что авиабилеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.