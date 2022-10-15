На что могут рассчитывать туристы, если авиакомпания не привезла багаж?

Туристы, которые вчера прилетели тремя рейсами Turkish Airlines из Антальи и Бодрума и не смогли получить свой багаж в Домодедово, рассказывают, как сейчас обстоит ситуация. Кому-то доставят вещи в город назначения в ближайшие дни.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Сейчас звонила в Домодедово, мой багаж прибыл. Жду передачу в транспортную компанию и возвращение багажа домой», – поделилась одна из подписчиц телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Другие пассажиры рассказывают, что пока о судьбе их вещей информации нет:

«Мы прилетели этим рейсом. Это был ад. Из аэропорта вышли только в 9 утра. По номеру отслеживания, который дали, наш пока не нашли. Очень надеюсь, что получим обратно всё-таки».

На что может рассчитывать турист, чей багаж не доставили вовремя, рассказала юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская:

«Сначала ищут багаж, за просрочку его доставки российским законодательством установлена ответственность 25 руб. в час. Если у авиакомпании есть российское представительство, можно попробовать стребовать».

Если же багаж потеряли, то можно попытаться получить компенсацию в размере его стоимости, но не более 600 руб. за килограмм веса багажа (за расчет можно взять предельную стоимость багажа по правилам авиакомпании).