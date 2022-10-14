Туроператор: спрос на отели в Ереване постепенно снижается

Ожидаемо, что после спада ажиотажа с выездом из России за границу начал снижаться и спрос на отели во многих городах, включая Ереван. Эту информацию редакции подтвердила директор туроператорской компании Just Travel (Ереван) Наира Товмасян.
«Спрос снизился, но мест все еще немного, потому что люди, которые приехали в Армению после объявления частичной мобилизации, остались жить в Ереване или его пригородах», – подчеркнула Наира. Туристы, которые изначально заселялись в отели, находят себе частное жилье или переезжают в близлежащие к столице города, поэтому часть номерного фонда все же свободна.
Если еще 2 недели назад забронировать номер в гостинице было сложно, то сейчас гостям Еревана предлагают разные варианты. С 18 октября можно снять номер на 6 ночей в 3-звездочном Ibis Ереван за 55 тыс. руб. за двоих, а в Ramada Hotel & Suites by Wyndham Yerevan 4* проживание с завтраками в эти же даты обойдется в 97 тыс. руб.
С квартирами, по словам Наиры, пока что есть сложности: «Цены все еще держатся на самом высоком уровне за последние несколько лет». Средняя стоимость аренды «приличной квартиры» трехкомнатной в центре армянской столицы около 1500–1800 долларов (95–114 тыс. руб. по курсу ЦБ) за месяц. Однокомнатные – около 55–65 тыс. руб. По сравнению с прошлогодними предложениями сейчас постояльцам приходится платить в 2 раза больше.
Ранее редакция сообщала и о снижении цен на авиабилеты за границу.