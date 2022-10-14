Туроператор: спрос на отели в Ереване постепенно снижается

Ожидаемо, что после спада ажиотажа с выездом из России за границу начал снижаться и спрос на отели во многих городах, включая Ереван. Эту информацию редакции подтвердила директор туроператорской компании Just Travel (Ереван) Наира Товмасян.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Спрос снизился, но мест все еще немного, потому что люди, которые приехали в Армению после объявления частичной мобилизации, остались жить в Ереване или его пригородах», – подчеркнула Наира. Туристы, которые изначально заселялись в отели, находят себе частное жилье или переезжают в близлежащие к столице города, поэтому часть номерного фонда все же свободна.

Если еще 2 недели назад забронировать номер в гостинице было сложно, то сейчас гостям Еревана предлагают разные варианты. С 18 октября можно снять номер на 6 ночей в 3-звездочном Ibis Ереван за 55 тыс. руб. за двоих, а в Ramada Hotel & Suites by Wyndham Yerevan 4* проживание с завтраками в эти же даты обойдется в 97 тыс. руб.

С квартирами, по словам Наиры, пока что есть сложности: «Цены все еще держатся на самом высоком уровне за последние несколько лет». Средняя стоимость аренды «приличной квартиры» трехкомнатной в центре армянской столицы около 1500–1800 долларов (95–114 тыс. руб. по курсу ЦБ) за месяц. Однокомнатные – около 55–65 тыс. руб. По сравнению с прошлогодними предложениями сейчас постояльцам приходится платить в 2 раза больше.