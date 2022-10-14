Амурчанка рассказала, как сдала невозвратные билеты на самолет и вернула деньги

Я планировала поездку в Нижний Новгород ещё в мае. Билеты купила на 24 сентября, с пересадкой в Москве. Авиакомпания устраивала акцию, поэтому перелёт из Благовещенска и обратно обошёлся достаточно дёшево – в 22 тысячи рублей с учётом всех такс и сборов.

Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск) 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Однако конец сентября принёс нам новые общественные потрясения и новости о мобилизации. Уезжать из дома в это тяжёлое время не хотелось, надо было на месте решать множество вопросов, помогать родным и близким.

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Только вот билеты были куплены невозвратные, а терять деньги тоже не хотелось.

Однако по закону есть исключения. Как указано в Воздушном кодексе РФ, любые авиабилеты, в том числе невозвратные, можно сдать (и получить обратно полную сумму) в связи с: болезнью пассажира; болезнью члена семьи или близкого родственника, который должен был лететь тем же рейсом; смертью члена семьи или близкого родственника (по закону – супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сёстры).

К сожалению, других вариантов возврата таких билетов нет.

Итак, как раз незадолго до полёта, когда я уже смирилась с выкинутыми на ветер 20 тысячами рублей, стресс доконал меня – слегла с простудой. Отправилась в больницу, в кабинет срочного приёма для пациентов с симптомами ОРВИ. И сразу сказала врачу: «Мне нужна справка, что я не могу летать, для авиакомпании».

В моей поликлинике сразу знали, по какой форме её делать. Если в вашей сомневаются, вот важные пункты:

полное и читаемое название медицинского учреждения; наличие всех реквизитов (адреса, телефона); полное Ф.И.О. пациента; полное указание диагноза и отдельно прописанное заключение – перелёт в определённые даты (они должны совпадать с датами, на которые куплены билеты) не рекомендуется/запрещён; подписи и печати – лечащего врача или главного врача, главы отделения.

Запрашивает эти справки ваш лечащий врач, а занимается оформлением и выдачей врачебная комиссия.

Проверяйте, чтобы справка была заполнена правильно. Мне пришлось переделывать её два раза – в первый допустили опечатку в фамилии, во второй – неправильно указали код диагноза.

Следующий важный пункт – вернуть свой билет минимум за 40 минут до вылета, а ещё лучше – до начала регистрации. Можно обратиться в службу поддержки авиакомпании онлайн или по телефону, можно просто нажать кнопку в приложении. Я написала в чат специалисту, меня сняли с рейса. К тому же рассказали, на каких условиях принимают заявление на возврат средств, что мне нужно сделать и в какие сроки. Некоторые авиакомпании соглашаются на заявление по электронной почте с отсканированными справками. В моей – S7 – принимают только оригиналы документов. Так как в нашем городе нет офиса продаж, пришлось воспользоваться услугами почты.

Поэтому я сделала копию справок, чтобы не остаться без доказательств на руках. Написала заявление на возврат средств – его делают в свободной форме, но важно не забыть: указать, на чьё имя пишется заявление; указать номер билета/бронирования, а также Ф.И.О. пассажира, которому предназначался билет; уточнить дату покупки билета и дату вылета; добавить реквизиты счёта, на который вам вернут средства.

А ещё не лишним будет напомнить, что вы соблюдали все внутренние правила авиакомпании и вернули свой билет заблаговременно.

Заявление вместе со справкой лучше отправлять заказным письмом, чтобы отследить получение.

После этого я думала, что меня ждёт долгий бой с авиакомпанией. В прошлый раз добиваться средств за простой обмен билетов мне пришлось несколько месяцев – с выплатами откровенно тянули. Однако на этот раз уже через неделю на электронную почту пришло уточняющее письмо по поводу банковских реквизитов. Затем – официальное подтверждение о возврате средств. Возвращали не всю сумму, удержали один из сборов почти в тысячу рублей. Но это не такие большие потери.

На карту деньги вернулись в тот же день, как я получила подтверждение.

Таким образом, мой совет – не думайте сразу, что всё потеряно. Прочитайте информацию на сайте вашей авиакомпании. Свяжитесь со службой поддержки. Задайте все необходимые вопросы. А потом потратьте время на оформление всех необходимых документов.