Волгоград попал в топ-10 городов для поездок с детьми

С 28 октября по 6 ноября продлятся первые в этом учебном году каникулы, и многие семьи спешат отдохнуть в других городах.
Портал Tvil.ru проанализировал количество квартир, забронированных семьями с детьми на период каникул. На основе этой статистики удалось установить, что Волгоград входит в топ-10 самых популярных направлений. В среднем семьи бронируют жилье на 3 дня.
На первых трех местах в качестве направлений поездки родители с детьми выбирают Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Стоит отметить, что цены за среднесуточное проживание в Волгоградском регионе самые либеральные – около 2500 рублей при среднем значении чуть более 3500 руб.
Напомним, что развитие туристического направления Волгоградской области губернатор отметил, как приоритетное. Андрей Бочаров заявил, что это точка роста для развития экономики региона.