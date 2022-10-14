Волгоград попал в топ-10 городов для поездок с детьми

С 28 октября по 6 ноября продлятся первые в этом учебном году каникулы, и многие семьи спешат отдохнуть в других городах.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Портал Tvil.ru проанализировал количество квартир, забронированных семьями с детьми на период каникул. На основе этой статистики удалось установить, что Волгоград входит в топ-10 самых популярных направлений. В среднем семьи бронируют жилье на 3 дня.

На первых трех местах в качестве направлений поездки родители с детьми выбирают Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Стоит отметить, что цены за среднесуточное проживание в Волгоградском регионе самые либеральные – около 2500 рублей при среднем значении чуть более 3500 руб.