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2 часа назад

Провоз дополнительного чемодана обошелся туристке по ошибке в 160 тысяч рублей

Lenta.ru

Пассажирка самолета пожаловалась, что из-за ошибки сотрудников авиакомпании регистрация дополнительного места багажа обошлась ей в 4500 вместо 45 новозеландских долларов (160 тысяч вместо 1,6 тысячи рублей). Об этом пишет Mirror.

Провоз дополнительного чемодана обошелся туристке в 160 тысяч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказала туристка, она должна была лететь рейсом Jetstar из аэропорта Окленда в Новой Зеландии. На стойке регистрации женщина попросила оформить еще одно багажное место для и отдала кредитную карту сотруднику авиакомпании. Тем не менее, из-за ошибки вместо положенной суммы с нее списали в тысячу раз больше — за провоз дополнительного чемодана пассажирка заплатила 4500 новозеландских долларов (160 тысяч рублей).

По словам пассажирки, менеджер авиакомпании и руководитель службы регистрации убедили ее в том, что деньги будут возвращены в течение 10-15 дней, однако не выдали женщине никаких квитанций или подтверждающих документов. Спустя две недели снятые по ошибке денежные средства все еще не поступили на счет — представители Jetstar принесли туристке извинения и подарили ваучер на перелет.

Ранее в октябре сотрудники аэропорта Гатвик в Великобритании сломали инвалидную коляску туриста и отказались извиняться. Вместо этого пассажиру самолета предложили связаться с авиакомпанией и попросить компенсацию.

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