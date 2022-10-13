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2 часа назад

Спрос на отдых на популярном курортном острове вырос в десять раз

Lenta.ru

Туроператор «Русский экспресс» в 2022 году зафиксировал десятикратный спрос среди россиян на отдых на Сейшелах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Спрос на отдых на популярном курортном острове вырос в десять раз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты отметили, что спрос среди российских туристов на туры на популярный курортный остров в 2022 году обогнал показатели допандемийного периода.

«Объем бронирований в сентябре — начале октября [2022 года] вырос примерно в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — заявили в «Русском экспрессе».

По словам представителей туроператора, на такой явный рост интереса путешественников к Сейшелам, в частности, повлияло закрытие для россиян многих других стран.

«Мы учитываем и тот факт, что Сейшелы — круглогодичное направление с прямым перелетом, которого до пандемии не было», — добавили эксперты.

В «Русском экспрессе» указали, что добраться до островов российские туристы могут несколькими способами. Так, с 8 октября «Аэрофлот» запустил прямые рейсы на Сейшелы по понедельникам и субботам. Уже с ноября авиакомпания добавит перелеты по понедельникам и пятницам.

Кроме того, российским путешественникам предлагаются различные варианты стыковочных рейсов. По мнению специалистов, наиболее удобные стыковки у Ethiopian Airlines и Emirates.

Ранее в октябре туроператор FUN&SUN предложил россиянам туры на Гоа с прямыми рейсами. Цены на авиабилеты в ноябре в обе стороны на человека стартуют от 62 тысяч рублей. Проживание в местных отелях обойдется путешественникам примерно в 26 тысяч рублей на двоих.

Новости путешествий,Emirates,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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