Спрос на отдых на популярном курортном острове вырос в десять раз

Туроператор «Русский экспресс» в 2022 году зафиксировал десятикратный спрос среди россиян на отдых на Сейшелах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалисты отметили, что спрос среди российских туристов на туры на популярный курортный остров в 2022 году обогнал показатели допандемийного периода.

«Объем бронирований в сентябре — начале октября [2022 года] вырос примерно в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — заявили в «Русском экспрессе».

По словам представителей туроператора, на такой явный рост интереса путешественников к Сейшелам, в частности, повлияло закрытие для россиян многих других стран.

«Мы учитываем и тот факт, что Сейшелы — круглогодичное направление с прямым перелетом, которого до пандемии не было», — добавили эксперты.

В «Русском экспрессе» указали, что добраться до островов российские туристы могут несколькими способами. Так, с 8 октября «Аэрофлот» запустил прямые рейсы на Сейшелы по понедельникам и субботам. Уже с ноября авиакомпания добавит перелеты по понедельникам и пятницам.

Кроме того, российским путешественникам предлагаются различные варианты стыковочных рейсов. По мнению специалистов, наиболее удобные стыковки у Ethiopian Airlines и Emirates.