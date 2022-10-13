Жители российского города резко заинтересовались круизами

Жители Перми минувшим летом резко заинтересовались круизами — услугами местных туроператоров воспользовалось на 40 процентов туристов больше, чем по итогам летней навигации 2021 года. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт мэрии российского города.

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«По сравнению с прошлым годом рост круизного турпотока в этом году составил порядка 40 процентов. За время навигации услугами пермских туроператоров воспользовались около 28 тысяч туристов», — уточнили в мэрии.

Там отметили, что загруженность по всем турнаправлениям в сезон летней речной навигации, который завершился 11 октября, составила 100 процентов. Путешественники могли посетить Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Тверь, а также Ржев, Карелию, Петрозаводск, островов Кижи, Валаам и Соловки.