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2 часа назад

Жители российского города резко заинтересовались круизами

Lenta.ru

Жители Перми минувшим летом резко заинтересовались круизами — услугами местных туроператоров воспользовалось на 40 процентов туристов больше, чем по итогам летней навигации 2021 года. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт мэрии российского города.

Жители российского города резко заинтересовались круизами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«По сравнению с прошлым годом рост круизного турпотока в этом году составил порядка 40 процентов. За время навигации услугами пермских туроператоров воспользовались около 28 тысяч туристов», — уточнили в мэрии.

Там отметили, что загруженность по всем турнаправлениям в сезон летней речной навигации, который завершился 11 октября, составила 100 процентов. Путешественники могли посетить Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Тверь, а также Ржев, Карелию, Петрозаводск, островов Кижи, Валаам и Соловки.

При этом в следующем году флот города пополнится новым теплоходом «Борис Полевой». На нем туристы смогут отправиться по реке Белой до Уфы и Бирска, по реке Оке до Рязани, а также по реке Вятке до Мамадыша и Вятских полян.

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