Пьяный пилот подрался с бортпроводником: видео

Пьяный мужчина подрался с бортпроводником на борту самолета, летевшего из Турции в Индонезию. Ролик опубликовал канал Liputan6.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Turkish Airlines Стамбул — Джакарта. Мужчина, работающий пилотом в авиакомпании Batik Air в Индонезии, начал вести себя вызывающе. Он напился и напал на члена экипажа из-за того, что ему не хотели предоставлять дополнительный алкоголь.

Между бортпроводником и пассажирам в проходе самолета случилась драка, которую очевидцы засняли на видео. Из-за произошедшего командир судно совершил экстренную посадку в аэропорту Куала-Наму в Индонезии.