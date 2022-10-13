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3 часа назад

Пьяный пилот подрался с бортпроводником: видео

Мира Маркина

Пьяный мужчина подрался с бортпроводником на борту самолета, летевшего из Турции в Индонезию. Ролик опубликовал канал Liputan6.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Turkish Airlines Стамбул — Джакарта. Мужчина, работающий пилотом в авиакомпании Batik Air в Индонезии, начал вести себя вызывающе. Он напился и напал на члена экипажа из-за того, что ему не хотели предоставлять дополнительный алкоголь.

Пилоты подрались в полете и были отстранены от работы

Между бортпроводником и пассажирам в проходе самолета случилась драка, которую очевидцы засняли на видео. Из-за произошедшего командир судно совершил экстренную посадку в аэропорту Куала-Наму в Индонезии.

В авиакомпании, где работает устроивший инцидент мужчина, заявили, что пилот на тот момент находился в отпуске.

Ранее пилот рассказал, как выжить в падающем самолете.

Новости путешествий,Видео,Turkish Airlines,
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