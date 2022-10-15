Аэропорт рядом с курортом "Шерегеш" впервые за 30 лет принял самолеты

Аэропорт города Таштагол, который находится в 20 км от горнолыжного курорта "Шерегеш" на юге Кемеровской области, принял самолеты впервые за 30 лет. Об этом в субботу сообщили журналистам во владеющей таштагольским аэропортом компании "Аэрокузбасс".

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"Посадочная площадка "Таштагол" приняла первые самолеты из Омска, Новосибирска, Красноярска и Кемерова впервые с 1993 года. Построена она была в 1981 году и последние 30 лет использовалась преимущественно для взлетов и посадки вертолетов, осуществляющих социальные перевозки в удаленные населенные пункты Таштагольского района", — сказали в компании.

В субботу площадка приняла восемь самолетов малой авиации, таких как Cessna-172, Cessna-182, Socata, Piper PA-32R. Полеты будут совершаться по индивидуальным заявкам, площадка открыта также для частных полетов. При появлении постоянного спроса сформируется график полетов. "Вместе с региональными властями мы развиваем транспортную доступность "Шерегеша". Теперь из сибирских городов можно будет в считанные часы добраться до курорта", - процитировали в компании генерального директора "Аэрокузбасса" Кирилла Ермакова.

На пресс-конференции в сентябре Ермаков сообщал, что компания прорабатывает возможность увеличения протяженности взлетно-посадочной полосы в Таштаголе, чтобы аэропорт смог принимать и самолеты большей вместимости, например, Ан-24 или L-410. Это позволит запустить регулярные рейсы из Кемерова, Красноярска или Новосибирска, откуда сейчас туристы-горнолыжники приезжают преимущественно на автомобилях, а время в пути составляет от 4,5 до 10 часов.