В Турции с 2023 года введут налог на проживание в отелях

Такой налог в южной республике планировали ввести еще два года назад, но из-за пандемии его отложили на более поздний срок.

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В Турции 1 января 2023 года вступит в силу закон, который предусматривает введение налога на проживание в отелях, гостевых домах и других объектах размещения. Об этом сообщил телеканал TGRT Haber.

Закон должен был вступить в силу еще два года назад, но тогда из-за пандемии коронавируса его решили перенести на более поздний срок. Как уточняется, заселяющимся в отели и хостелы туристам придется дополнительно оплачивать сбор в размере 2% от стоимости всех услуг. При этом президент страны может уменьшить или увеличить ставку налога.

В то же время механизм взимания сбора пока не определен. Предполагается, что организованные туристы будут оплачивать его при покупке тура, а самостоятельные путешественники - при выселении из номера.

"Услуги, предлагаемые в средстве размещения, которые продаются вместе с ночевкой, облагаются налогом на проживание. Сюда входят еда, напитки, мероприятия, развлекательные услуги и использование бассейнов, спортивных, термальных и аналогичных зон, предлагаемых в отеле, а также все концепции - BB, HB, FB, "все включено", "ультра все включено", - сообщает телеканал.