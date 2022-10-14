Эксперт: налог на проживание в Турции может поднять стоимость путевок

Налог на проживание, который Турция планирует взимать с нового года, может поднять стоимость путевок в страну. Мнением поделился генеральный директор туристического агентства Артур Мурадян.

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С 1 января 2023 года Турция планирует взимать налог на проживание в отелях и частных домах в размере двух процентов от стоимости всех услуг. По словам Мурадяна, из-за этого может увеличиться и стоимость самого путешествия.

В беседе с News.ru он подчеркнул, что большинство россиян путешествуют в формате «все включено», поэтому налог может быть зашит в стоимость путевки. Однако этому мало кто будет удивлен, «потому что в тех же арабских странах взимается налог на проживание, даже по категории звездности гостиницы».